Renault : bouscule les codes avec l'Arkana

(CercleFinance.com) - Renault dévoile les différents tarifs et options proposés pour l'Arkana, un véhicule 'qui vient concrétiser les annonces de la stratégie Nouvelle Vague'. En lançantArkanaen Europe, le Losange bouscule les codes traditionnels du marché et devient le premier constructeur généraliste à proposer un SUV à l'allure sportive,une ligne jusqu'ici réservée aux véhicules des marques premium. Cette offre inédite et complémentaire des autres modèles de la gamme (Mégane, KadjaretScénic) s'inscrit dans un marché des SUV en très forte croissance au niveau mondial, précise Renault. Outre des versions 'Zen' et'Intens',RenaultArkanaest disponible dans une version R.S. Line signée Renault Sport. Une motorisation 100% hybride est aussi proposée. Les commandes ouvrent le 10 mars en France.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.19%