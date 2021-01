Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 21/01/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Renault gagne près de 2% avec le soutien de Jefferies, qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours porté de 30 à 37 euros sur le titre du constructeur automobile au losange. 'Le plan de redressement a placé la barre assez bas pour dépasser les objectifs, mais est également apparu comme assez conventionnel à un moment où le secteur est obligé de se réinventer', juge le broker, ajoutant que 'les activités ont cessé de se détériorer'.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.25%