Renault : bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Renault grimpe de près de 6% sur fond de propos favorables de la part de Morgan Stanley, qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur le titre du constructeur au losange, malgré un objectif de cours ramené de 50 à 40 euros. 'Renault est aisément le constructeur automobile européen le moins cher - avec de nouveaux objectifs et des réductions de coûts annoncés ce mois', souligne l'intermédiaire financier dans le résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.50%