Renault: baisse de 5,9% des ventes mondiales en 2022

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce ses chiffres de ventes mondiales en 2022. Elles s'élèvent à 2 051 174 véhicules, en baisse de 5,9 %.



La part des ventes à particuliers représente ainsi 67 % sur les cinq principaux pays d'Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), en croissance de 8,7 points par rapport à 2021.



En Europe, Renault devient la 3ème marque du marché électrifié (marché VP) avec 12% de croissance par rapport à 2021 et la 3ème marque sur le 100 % électrique.



Les ventes de Renault sur le segment C progressent également de 21% par rapport à 2021 avec notamment les succès d'Arkana avec 80 000 ventes et de Mégane E-Tech electric avec 33 000 ventes.



Dacia enregistre 573 800 ventes en 2022, soit 6,8 % de croissance par rapport à 2021. Dacia affiche une part de marché de 7,6 %.

La marque Alpine confirme sa progression pour la 3ème année consécutive avec 3 546 unités vendues en 2022, soit 33 % de hausse.





