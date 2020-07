Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : baisse de 34,9 % des ventes au 1er semestre Cercle Finance • 20/07/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Le Groupe a vendu 1 256 658 véhicules au 1er semestre, avec une forte reprise commerciale en juin. Après avoir suspendu ses activités commerciales et industrielles dans la plupart des pays à partir de mi-mars, ses ventes ont baissé de 34,9 % au 1er semestre, sur un marché en repli de 28,3 %. En Europe, les ventes s'élèvent à 623 854 unités, en baisse de 41,8 % sur un marché en baisse de 38,9 %. En juin, les ventes du Groupe en Europe se sont redressées avec Renault et Dacia atteignant respectivement 10,5 % (1ère marque) et 3,5 % de part de marché. La marque Renault est la 1ère marque en Europe sur le mois de juin. En dehors de l'Europe, le Groupe a subi la baisse des marchés en Russie (-23,3 %), en Inde (-49,4 %), au Brésil (-39,0 %), et en Chine (-20,8 %). Sur le marché électrique, ZOE est la voiture la plus vendue en Europe avec une croissance de près de 50 % à 37 540 unités sur le premier semestre et un niveau record de commandes à 11 000 unités en juin indique le groupe. ' Au 2nd semestre, le Groupe accentue son offensive produits avec le lancement de la gamme Hybride E-TECH et de Twingo Z.E. en Europe, l'arrivée de nouveau Duster en Amériques et d'un nouveau SUV en Inde. Le Groupe est en ligne pour atteindre ses objectifs CAFE en 2020 ' rajoute la direction.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.94%