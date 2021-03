Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : baisse de 22,2 % des ventes en Février Cercle Finance • 01/03/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Le marché français total des voitures particulières neuves de tous les constructeurs automobiles a baissé de 20,9 % en février 2021, à nombre de jours ouvrés identique (20 jours) selon le CCFA avec 132 637 immatriculations. Sur deux mois, les immatriculations se sont établies à 259 017 unités, en baisse de 14,2 % en données brutes et de 9,9 % à nombre de jours ouvrés identique selon le CCFA (40 jours, contre 42 sur deux mois en 2020). Les ventes de voitures particulières du groupe Stellantis ont baissé de 25,6 % en février, à 48 738 unités (-17,2 % pour Peugeot à 26 750 unités, -35,7 % pour Fiat à 2 630 unités,), tandis que celles du groupe Renault ont diminué de 22,2 %, à 28 376 unités (- 35,1 % pour la marque Renault à 18 734 unités) indique le CCFA.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.96%