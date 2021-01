Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : baisse de 21% des ventes mondiales en 2020 Cercle Finance • 12/01/2021 à 09:28









(CercleFinance.com) - Renault annonce que ses ventes mondiales de l'année 2020 ont baissé de 21,3% à 2.949.849 véhicules, sur un marché automobile en recul de 14,2% dans le contexte de pandémie mondiale de la Covid-19 et de mesures de confinement associées. 'Après un premier semestre 2020 où les principaux marchés du groupe ont été sévèrement impactés, le deuxième semestre fait état d'une meilleure résilience : les ventes du groupe en Europe sont restées en ligne avec les marchés', tempère le groupe au losange. Le constructeur automobile estime en outre que '2021 confirmera la poursuite de la politique commerciale du groupe orientée vers la profitabilité avec la mise en oeuvre complète du plan stratégique Renaulution, présenté le 14 janvier 2021'.

