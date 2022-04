Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: baisse de 2,7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Renault Group publie un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros pour le premier trimestre, en baisse de 2,7% (-0,7% à change et périmètre constants), pour des ventes mondiales de 552.000 véhicules dans un contexte de marché encore très perturbé.



Le constructeur automobile met toutefois en avant une progression de la part des ventes sur les canaux les plus rentables : sur les cinq pays principaux d'Europe, la part des ventes à particuliers s'établit à 69% (contre 54% au premier trimestre 2021).



Renault confirme ses perspectives financières annoncées le 23 mars. Il présentera, à l'automne, une mise à jour de ses objectifs financiers et de sa stratégie 'le positionnant comme un acteur de référence compétitif, technologique et responsable'.





