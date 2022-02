Renault, Auchan, Leroy Merlin, Decathlon... : quel impact des sanctions pour les entreprises françaises implantées en Russie ?

La France est le deuxième investisseur direct en Russie et les entreprises françaises sont le premier employeur étranger dans le pays.

Auchan compte 240 magasins en Russie et emploie 30.000 personnes, dont une dizaine d'expatriés. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Les sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine entraînent des turbulences pour l'économie mondiale. Et pour les entreprises françaises, nombreuses à être implantées dans le pays, la situation est bien inconfortable, entre difficultés d'approvisionnement et volonté de rester neutre dans le conflit politique.

Renault, Leroy Merlin, Auchan ou encore Danone sont bien installées en Russie, rappelle franceinfo lundi 28 février. Et pour le moment, elles restent très discrètes, car l’œil de Moscou pèse sur leurs moindres faits et gestes. Officiellement, rien n'a changé depuis le début de la guerre et les sanctions. Mais selon franceinfo , officieusement, ces entreprises confient rencontrer des difficultés. À commencer par la gestion du personnel : rapatrier des ressortissants étrangers est vu comme un geste de défiance à l'égard de Vladimir Poutine.

Des liens économiques étroits

Les liens économiques entre la France et la Russie sont étroits, souligne franceinfo . Les filiales des entreprises françaises sont le premier employeur étranger en Russie, avec 160.000 employés -des locaux pour la plupart. Par exemple, Auchan compte 240 magasins en Russie et emploie 30.000 personnes, dont une dizaine d'expatriés. Au total, 35 entreprises du CAC 40 sont implantées en Russie.

Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la plupart de ces entreprises ont mis en place des réseaux locaux de fournisseurs pour échapper aux turbulences internationales, indique franceinfo . Mais l'approvisionnement reste compliqué, notamment après les fermetures d'espaces aériens. L'usine Renault installée en Russie est par exemple fermée lundi, faute de pièces. Le constructeur français est le premier du pays avec sa coentreprise Avtovaz, qui fabrique les Lada.

Le secteur financier également va être impacté, notamment par l'exclusion de plusieurs grandes banques du système de paiement bancaire Swift. La Société générale, propriétaire de Rosbank, va notamment être directement impactées par les sanctions.