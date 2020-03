Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : arrêt de ses activités en Amérique Latine Cercle Finance • 24/03/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'arrêt des activités de production sur ses sites industriels en Amérique Latine jusqu'à nouvel ordre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Renault a suspendu les activités de production de ses usines Santa Isabel à Cordoba en Argentine, Curitiba au Brésil (4 sites), Envigado en Colombie et s'apprête à le faire, à partir du 26 mars, dans son usine de Cormecanica à Los Andes au Chili. Ces suspensions d'activités industrielles concernent ainsi près de 9 000 salariés répartis sur sept sites dans quatre pays.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +17.53%