Renault: Aramco va acquérir 10% de HORSE Powertrain Ltd.

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que Aramco a signé des accords définitifs pour acquérir une participation de 10 % au capital de HORSE Powertrain Limited, une filiale du Losange, valorisant la société à 7,4 milliards d'euros.



Renault Group et Geely conservent chacun une participation de 45 %.



L'investissement d'Aramco permettra de soutenir la croissance de HORSE Powertrain Limited et contribuera au développement d'une offre de groupes motopropulseurs et de carburants synthétiques compétitive.



La production annuelle de HORSE Powertrain Limited devrait atteindre les cinq millions de groupes motopropulseurs, englobant un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires dans le monde entier.





