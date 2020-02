Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : apporte une précision sur son plan d'optimisation Cercle Finance • 28/02/2020 à 18:26









(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault annonce ce soir qu'il souhaite 'préciser que le plan d'optimisation (...) demeure à ce stade en cours d'élaboration afin de définir les mesures nécessaires, les coûts associés, et les délais de mises en oeuvre'. Ce plan avait été mentionné lors de la publication des résultats annuels 2019, et a pour ambition de réduire les coûts de structure d'au moins 2 milliards d'euros au cours des trois prochaines années. 'Le Groupe communiquera les détails pratiques et financiers de ce plan en mai 2020', indique encore Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.70%