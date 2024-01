Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: annule l'introduction en bourse de Ampere information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce ce soir avoir décidé d'annuler l'introduction en bourse d'Ampere, un pure player européen du véhicule électrique et du software créé par le Losange dans l'objectif de démocratiser le véhicule électrique en Europe plus rapidement que ses concurrents pure players.



Dès le début, l'approche stratégique de Renault Group était de construire Ampere comme une entité indépendante. Depuis le 1er novembre 2023, Ampere opère d'ailleurs de manière autonome.



Cependant, alors que Renault Group envisageait d'introduire cette entité en bourse au cours du 1er semestre 2024, le groupe considère désormais que 'les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre le processus d'introduction en bourse'.



Renault Group continuera de financer le développement d'Ampere jusqu'à l'atteinte de l'équilibre financier d'Ampere en 2025. Tous les objectifs annoncés lors du Capital Market Day d'Ampere sont confirmés. De plus, cette décision n'a pas d'impact sur les perspectives financières de Renault Group, ni sur sa stratégie d'allocation du capital.







