Renault : annonce un partenariat avec RTE et Jedlix

(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault annonce avoir signé une convention de partenariat avec RTE (Réseau de Transport d'Electricité) et Jedlix (Plateforme européenne de services de recharge intelligente de véhicules électriques)visant à tester la capacité des véhicules électriques à contribuer à équilibrer la production et la demande électriques, grâce au pilotage de leur recharge. Aujourd'hui, alors que le réglage secondaire repose principalement sur des centrales thermiques ou hydrauliques, les trois partenaires proposent d'expérimenter une nouvelle alternative : piloter la recharge des véhicules électriques qui, en suivant un signal envoyé par RTE, injecteront ou soutireront, de l'électricité pour aider RTE à assurer l'équilibre entre la production et la consommation. Cette expérimentation s'inscrit dans les évolutions attendues du marché de la Réserve Secondaire qui, à l'horizon 2021, s'ouvrira à la concurrence européenne, indique Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.28%