Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault annonce la mise en place du prêt de €5 mds avec la garantie de l'Etat français Reuters • 03/06/2020 à 08:35









PARIS, 3 juin (Reuters) - Renault RENA.PA a annoncé mercredi la mise en place avec un pool de banques d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant total maximum de 5 milliards d'euros bénéficiant d'une garantie de l'Etat français. Cette ouverture de crédit, qui pourra être utilisée en tout ou partie, permettra d'assurer le financement des besoins de liquidité du groupe, dans un contexte de crise "sans précédent", a indiqué le groupe dans un communiqué. La garantie de l'Etat français s'éleve à 90% du montant total emprunté. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +7.91%