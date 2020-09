Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : annonce l'arrivée d'Arnaud Belloni Cercle Finance • 15/09/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'arrivée d'Arnaud Belloni pour renforcer les équipes Sales & Marketing, auprès de Luca de Meo, directeur général. Arnaud Belloni était directeur marketing, communication et sport de Citroën pour le monde depuis 2015. Il dispose d'une solide expérience dans le secteur automobile en France et à l'international construite chez plusieurs constructeurs. En 2011, il rejoint les équipes du groupe Fiat Chrysler Automobiles à Shanghai en tant que directeur Marketing pour la région Asie Pacifique (8 marques, 12 pays).

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.96%