Renault : ancré sous les 17E, rate le rebond du CAC40

(CercleFinance.com) - Renault reste ancré sous les 17E et rate presque totalement le rebond du CAC40 depuis le 16 mars. Le titre teste et re-teste les 16,82E et a toutes les pleines du monde à s'éloigner de sa plus basse clôture des 14,55E du 16/03. Un signal d'achat serait validé par une franchissement des 19,5E en direction des 24E

