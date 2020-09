Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Alpine va s'engager en LMP1 en 2021 Cercle Finance • 14/09/2020 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce lundi qu'Alpine va engager un prototype LMP1 au sein du Championnat du Monde FIA WEC et des 24 Heures du Mans 2021. 'Tout en intégrant le pinacle du sport automobile, ce nouveau projet témoigne de l'ambition vivante et grandissante d'Alpine, née de la compétition pour la compétition. Dès l'an prochain, la marque au A fléché sera l'un des seuls constructeurs à être engagés simultanément au plus haut niveau de deux Championnats du Monde reconnus par la FIA tout en ayant déployé un programme compétition clients complet avec les Alpine A110 Cup, GT4 et Rally', explique Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.80%