Renault : Alpine se lance dans l'optique

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce soir qu'Alpine, l'une de ses filiales, se lance sur le secteur de l'optique et crée Alpine Eyewear, une marque de lunettes haut de gamme.

'Les lunettes Alpine Eyewear sont conçues pour apporter un confort visuel au quotidien et prolonger l'expérience Alpine au-delà de la voiture avec des lunettes disponibles en optique, solaire à la vue et solaire. Alpine Eyewear s'adresse à celles et ceux cherchant à allier style et sportivité. La marque sera distribuée dans le monde, via les réseaux d'opticiens et sur le site internet dédié', explique Renault.

Les lunettes sont disponibles à partir de 279 euros hors correction optique.