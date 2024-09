Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: Alpine s'apprête à dévoiler son show-car A390_β information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que Alpine dévoilera le 11 octobre 2024 en exclusivité son show-car A390_β, un fastback sportif dont la production commencera en 2025 à Dieppe.



Ce modèle rejoindra la gamme 100 % électrique d'Alpine, aux côtés de l'A290, citadine sportive lancée à l'été 2024.



L'A390_β sera exposée en première mondiale au Mondial de l'Auto à Paris, du 14 au 20 octobre 2024.



Alpine y présentera également l'Alpenglow Hy6, prototype roulant à hydrogène, ainsi que des exemples de personnalisation de l'A110.





Valeurs associées RENAULT 40,80 EUR Euronext Paris -1,85%