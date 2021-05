Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Alpine présente l'A110 Légende GT 2021 Cercle Finance • 12/05/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Alpine présente aujourd'hui l'A110 Légende GT 2021. Dotée d'un moteur de 292 ch, la dernière née de chez Alpine 'réinterprète les codes du coupé GT' et propose 'une association inédite entre confort et performance', soutient Renault. Avec son poids plume et sa transmission à double embrayage, l'A110 n'a besoin que de 4,4 secondes pour atteindre les 100km/h et atteint même les 250 km/h sur circuit. 'En plus des finitions spécifiques à cette édition limitée, le véhicule est doté de nombreux équipements de série : capteurs de stationnement avant et arrière, caméra de recul et système audio Focal. Ainsi, l'A110 LÉGENDE GT 2021 propose un juste équilibre entre confort et comportement dynamique précis pour une grande facilité d'utilisation au quotidien', insiste le constructeur. L'A110 est proposé en édition limitée, soit 300 exemplaires pour l'Europe.

