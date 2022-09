Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Alpine lance son laboratoire de R&D information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - Renault annonce aujourd'hui la création de l'Alpine R&D Lab, un nouveau pôle d'activité mettant les ressources techniques et humaines d'Alpine à la disposition de projets de développement accélérés portés par des acteurs innovants.



Marque sportive propriété du Losange, Alpine mettra son expertise technique et technologique à la disposition d'acteurs innovants du développement durable, de la robotique avancée, du sport ou encore de la santé.



Alpine R&D Lab a d'ailleurs déjà signé une première collaboration technique avec Aqualines, une start-up française spécialisée dans les mobilités vertes.







