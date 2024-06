Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: Alpine lance l'A290, citadine sportive électrique information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Renault annonce le lancement de l'Alpine A290, une citadine sportive électrique qui marque 'une nouvelle ère pour la marque Alpine', dixit le Losange.



Respectant les valeurs traditionnelles d'Alpine telles que la performance, l'agilité et la légèreté, l'A290 rejoint le 'Dream Garage' électrique d'Alpine aux côtés du C-Crossover GT et de la nouvelle A110.



Equipée d'une plateforme électrique d'Ampere, elle offre des performances élevées tout en assurant un confort optimal au quotidien grâce à des technologies innovantes comme Mobilize Power et la charge bidirectionnelle V2G.



Produite à Douai et Cléon en France, elle symbolise l'engagement de Renault pour l'innovation et la durabilité.





Valeurs associées RENAULT 49.57 EUR Euronext Paris -2.38%