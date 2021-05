Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Alpine inscrit deux points au GP de F1 de Monaco Cercle Finance • 24/05/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Renault annonce que son équipe de Formule 1, Alpine F1 Team, a inscrit deux points supplémentaires à l'occasion du Grand-Prix de Formule de 1 de Monaco, disputé hier dans les rues sinueuses de la principauté. Le pilote français Esteban Ocon, parti en 11e position, a décroché la 9e place à l'issue de la course tandis que son coéquipier Fernando Alonso, parti 17e a su se hisser jusqu'à la 13e place. Alpine occupe actuellement la 7e place du championnat.

