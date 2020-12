Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Alpine Eyewear lance une nouvelle collection Cercle Finance • 17/12/2020 à 12:56









(CercleFinance.com) - Alpine Eyewear, une marque de lunettes 100% française lancée il y a un an par Alpine et développée en collaboration avec le spécialiste du secteur de l'optique haut de gamme, 15-1 Diffusion, annonce le lancement de sa nouvelle collection, distribuée via les réseaux d'opticiens. La collection sera déclinée en trois versions, Altitude (haut de gamme),Légende (lunettes iconiques) et Chrono (gamme sport), tandis que l'ensemble des modèles proposés seront disponibles en optique, solaire et solaire à la vue, précise le communiqué. 'La nouvelle collection Alpine Eyewear tire son inspiration de l'Alpine A110 dont elle reprend certains des codes stylistiques à l'instar des manchons évoquant les phares et le A fléché qui se retrouve sur les charnières des montures', précise Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.01%