Renault: Alpine en route pour la Turquie

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que Alpine, sa marque emblématique de voitures de sport de fera son entrée sur le marché turc en mars 2024.

En s'appuyant sur OYAK, son partenaire local historique, Renault Group poursuit ainsi sa stratégie d'expansion internationale.



Le premier Centre Alpine turc, basé à Istanbul, commercialisera trois versions de la gamme actuelle A110 : l'A110, l'A110 GT et l'A110 S.



'Ce 155èmepoint de vente Alpine dans le monde s'inscrit dans notre stratégie d'expansion internationale. La Turquie est, quant à elle, le cinquième pays, hors Europe, dans lequel Alpine est présente',a souligné Antonino Labate, Directeur des Ventes, du Marketing et de l'Expérience client chez Alpine.



La marque poursuit par ailleurs l'ambition de lancer une gamme 100 % électrique de 7 nouveaux véhicules d'ici 2030. La première électrique d'Alpine, la citadine sportive A290, sera présentée en juin 2024 au grand public.





