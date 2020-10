Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Alonso de retour au volant de la F1 Cercle Finance • 14/10/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Après deux ans d'absence, Fernando Alonso a fait aujourd'hui son retour dans le baquet d'une Formule 1, à l'occasion d'une journée de roulage organisée sur le circuit de Barcelone. Le pilote espagnol, double champion du monde de F1 avec Renault en 2005 et 2006, a pu découvrir la monoplace RS20 de la marque au losange en bouclant une vingtaine de tours au volant de la monoplace qui a signé son premier podium de la saison, le week-end dernier en Allemagne. Fernando Alonso fera son grand retour en F1 l'an prochain avec l'équipe française.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.06%