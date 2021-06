Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : alliance avec Bosch Automotive Service Solution Cercle Finance • 21/06/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Renault Group et Bosch Automotive Service Solution annoncent aujourd'hui un partenariat autour d'Alliance Diagnosis Tool (ADT), un outil de diagnostic de réparation automobile de nouvelle génération. Déployé dans le réseau Renault et Dacia depuis mai 2021, ADT est destiné à tous les véhicules équipés de la nouvelle architecture électronique, à commencer dès cette année par Nouveau Trafic et Nouveau Kangoo pour Renault. L'ADT permet une connexion directe ' over the air ' entre les ateliers de réparation et les véhicules avant même leur arrivée dans l'atelier. L'intelligence artificielle mise en oeuvre permet d'accélérer les opérations de réparation, leur qualité et d'améliorer la productivité du réseau.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.79%