Renault affiche un plus grand optimisme sur 2022

(AOF) - A l'occasion de la publication de ses comptes du premier semestre, Renault a relevé ses objectifs 2022. Le constructeur automobile vise désormais une marge opérationnelle du groupe supérieure à 5 % contre de l’ordre de 3 % précédemment. Le free cash-flow opérationnel de l’Automobile devrait dépasser 1,5 milliard d’euros contre positif précédemment.

Au premier semestre, Renault a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,36 milliard d'euros, comprenant une perte de 2,32 milliards d'euros au niveau des activités abandonnées, contre un bénéfice de 354 millions d'euros au premier semestre 2021.

Cette perte de 2,32 milliards d'euros est le fait de la charge d'ajustement non cash liée aux cessions des activités industrielles russes annoncées le 16 mai 2022.

La marge opérationnelle du groupe est ressortie à 988 millions d'euros, soit 4,7 % du chiffre d'affaires, en amélioration de 556 millions d'euros et 2,6 points.

L'Automobile affiche une marge opérationnelle de 420 millions d'euros (2,1 % du chiffre d'affaires de l'Automobile), en progression de 565 millions d'euros (+2,8 points) en dépit d'une baisse de 136 000 véhicules par rapport au premier semestre 2021.

" L'effet mix/prix/enrichissement positif de 1 548 millions d'euros illustre le succès de la politique commerciale privilégiant la valeur au volume ", souligne Renault.

Le free cash-flow opérationnel de l'Automobile est positif à hauteur de 956 millions d'euros après prise en compte de dépenses de restructuration à hauteur de 278 millions d'euros et d‘un impact négatif de la variation du besoin en fonds de roulement de 275 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe à 21,1 milliards d'euros (+0,3%) malgré la baisse de 11,9 % des ventes mondiales du groupe sur la période.

" A l'automne, de nouveaux objectifs financiers moyen-terme ainsi que le déploiement accéléré de Renaulution seront présentés lors du Capital Market Day. " a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group

Points clés

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 46,2 Mds€ réalisé pour plus de 50 % hors d’Europe et avec des positions fortes dans 9 pays : France, Russie, Italie, Turquie, Espagne, Belgique-Luxembourg, Roumanie, Maroc et Pologne ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 93 % par l’automobile, dont 6 % par le constructeur russe Avtovaz ;

- Modèle d’affaires : repositionnement sur les véhicules de taille intermédiaire, sur la qualité de l’offre en véhicules électriques ou hybrides et les services flexibles ;

- Capital détenu à 15 % (29,05 %de droits de vote) par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, et à3,61 % (5,88 %) par les salariés, le conseil d’administration de 17membres étant présidé par Jean-Dominique Senard, Luca de Meo étant directeur général ;

- Bilan fragile avec un ratio d’endettement de 142,5 % sur 27,9 Mds€ de capitaux propres, les disponibilités atteignant 21,9 Mds€.

Enjeux

- Stratégie “Renaulution“ en 3 étapes :

- résurrection jusqu’en 2023 : autonomie des marques, rationalisations des plateformes de 6 à 3, offre “milieu de gamme“ portée à 40 % des revenus contre 15 %, marge opérationnelle de + 3 %, autofinancement libre de 3 Mds€,

- rénovation de 2023 à 2025 par le renouvellement des gammes,

- "renaulution" : montée en puissance de l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules professionnels avec un objectif de part de marché de 30 % en 2030 ;

- Stratégie d’innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 % :

- réseau d’experts, d’innovation labs (Californie, France, Israël), ReKnow Université dédiée à l’électrification, la cybersécurité des données…,

- partenariats : CEA et les pôles compétitivité Moveo, Sysematic et ID4Car…,

- projet NeVeOS d’architecture électronique des véhicules,

- technologie hybride E-TECH et batteries françaises et décarbonées,

- partenariats : CEA, EnVision AESCMoveo, Sysematic, STMicro et ID4Car…,

- fonds d’investissement Renault Venture Kapital et Alliance Ventures pour le capital-risque et l’accompagnement de start-up ;

- Stratégie environnementale pour la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde :

- objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030 via 23 Mds€ d’investissements d’ici 2027 et 5 plateformes communes ;

- économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins : reconditionnement industriel des véhicules d’occasion, recyclage et réemploi des pièces et matériel, structures d’innovation et de recherche ;

- Dynamisme en Europe des véhicules E-TECH et 7 lancements de véhicules en 2022.

Défis

- Encore un fort impact au 1er semestre du manque de semi-conducteurs (perte totale de 300 000 véhicules en 2022) et de l’inflation des matières premières ;

- Guerre Russie-Ukraine : fin de toutes les activités de Renault en Russie ;

- Lancement opérationnel de Mobilize, regroupant les services de mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance, visant 20 % des ventes en 2030 ;

- Après un recul des ventes au 1er trimestre, objectifs 2022 révisés en baisse : autofinancement opérationnel de l’automobile positif et marge opérationnelle de 3 %;

- Absence de dividende au titre de 2021.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.