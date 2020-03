Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Achat du Turbo Put Illimité D052T Chart's • 31/03/2020 à 10:26









Renault : Achat du Turbo Put Illimité D052T Date : 3/31/2020 Sous-jacent : Renault Produit : Turbo Put Illimité D052T (ISIN : DE000HW5YE21). Echéance : Ouverte Barrière désactivante : 25,0000 Stratégie : Achat à 0,96 euros. Graphiquement, le titre bute contre sa moyenne mobile à 20 jours et valide une pénétrante baissière, appelant à une reprise la dynamique vers 14.30 euros et 10.80 euros. Invalidation au-dessus de 22 euros Objectifs et niveau d'invalidation sur le Certificat: 1er objectif : 1,22 (27,08%). 2nd objectif : 1,43 (48,96%). Invalidation sous : 0,60 (-37,50%). Achat Turbo Put Illimité Renault D052T Responsable de la recherche de TRADING CENTRAL : Rémy GAUSSENS TRADING CENTRAL est régie par le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers et enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 17005458. Rédigé le 31-03-2020 à 10:26 UTC+1 Référence des prix: 0.00 dernier(s) connu(s) le 31-03-2020 à 10:26 UTC+1 Horizon temporel: TRADING CENTRAL recommande de lire les informations légales et réglementaires ainsi que les avertissements concernant les informations fournies accessibles depuis le lien suivant : https://global.tradingcentral.com/www/pdf/terms_of_use_web_sites_fr.pdf Copyright 1999 - 2020 TRADING CENTRAL Cliquez ici pour accéder au turbo associé à cette recommandation.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.63%

