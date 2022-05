Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: accords avec Geely Auto au sujet de RKM information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Renault Group et Geely Auto, le plus grand groupe automobile privé de Chine, annoncent un accord de souscription d'actions et un accord de coentreprise suite à un accord-cadre signé en janvier entre le constructeur automobile français et Geely Holding.



Dans le cadre de ces accords, Geely Auto souscrira 34,02% des actions de Renault Korea Motors (RKM) par un mécanisme d'augmentation de capital, une opération qui sera soumise aux approbations des autorités compétentes.



'Cela renforcera la collaboration entre Renault Group et Geely Auto dans les projets futurs autour du lancement d'une toute nouvelle gamme de véhicules pour le marché sud-coréen, comme annoncé le 21 janvier', explique le groupe au losange.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris 0.00%