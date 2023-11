Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: accord pour produire la Polestar 4 à Busan information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Renault annonce la signature d'un accord entre Polestar, Geely Group et Renault Korea Motors (RKM), pour la production des véhicules Polestar 4 destinés au marché intérieur sud-coréen et à l'exportation vers l'Amérique du Nord dans l'usine de Busan, en Corée du Sud.



La production de ce véhicule 100% électrique sera ainsi lancée sur ce site au second semestre 2025. Busan, qui bénéficie d'un accès direct au port maritime, emploie près de 2.000 salariés et dispose d'une capacité de production de 300.000 unités par an.



'Polestar 4 sera le premier véhicule électrique produit dans notre usine de Busan. Cela symbolise le renouveau de Renault Korea Motors, et notre vision ambitieuse pour l'avenir', commente Stéphane Deblaise, CEO de RKM.





