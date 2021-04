Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : accord de partenariat stratégique avec Iberdrola Cercle Finance • 29/04/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir signé un accord de partenariat stratégique avec Iberdrola, spécialiste mondial des énergies renouvelables, dans le but de décarboner les usine de Renault en Espagne et au Portugal au cours des trois prochaines années. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif international du Groupe de réduire de moitié les émissions produites par ses usines dans le monde entier d'ici 2030. Dans le cadre de ce partenariat à long terme, Iberdrola devient le fournisseur d'énergie renouvelable de Renault, pour 100 % de la consommation énergétique du constructeur en Espagne. Les deux entreprises prévoient aussi de travailler - entre autres - sur l'électrification de la chaleur des processus thermiques, sur la gestion énergétique des usines grâce au Big Data ou encore sur la réutilisation des batteries des véhicules électriques pour le stockage de l'énergie.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.61%