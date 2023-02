Renault: accord-cadre avec Nissan sur le marché indien information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 15:03

(CercleFinance.com) - Renault Group et Nissan annoncent renouveler leur engagement en Inde, en augmentant la production et les activités de R&D, en électrifiant leurs gammes de produits, et en passant à une fabrication industrielle neutre en carbone.



En vertu d'un nouvel accord-cadre, Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) passera à un actionnariat de 51% Nissan - 49% Renault, et le Renault Nissan Technology Business Centre (RNTBCI) sera détenu à 51% par le Français et à 49% par le Japonais.



Au cours actuel, le PER 2023 de Renault est d'un peu près de 4 fois avec un rendement proche de 2%.