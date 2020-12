Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : accord avec Faurecia des réparations électroniques Cercle Finance • 04/12/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault et Faurecia Clarion Electronics, activité du Groupe Faurecia spécialisée dans l'électronique embarquée, lancent un partenariat pour les réparations électroniques multimarques en Europe. Dans le cadre de cet accord, Renault pourra mettre à disposition de ses garagistes et réparateurs partenaires l'accès à la réparation de plus de 1 000 produits sur 23 marques de véhicules. Cela comprendra la réparation de produits électroniques de l'activité spécialisée dans l'électronique embarquée. ' Chaque produit confié par Renault à Faurecia Clarion Electronics sera diagnostiqué, réparé et enfin contrôlé avant d'être retourné sous 3 à 5 jours en moyenne au garagiste ' indique le groupe. ' Cette activité réduit considérablement l'utilisation de ressources et d'énergie en rallongeant la durée de vie des équipements d'origine '.

