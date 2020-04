RENAULT a renoncé au versement du dividende 2019

(AOF) - Compte tenu de la crise du Covid-19, Renault a renoncé jeudi dernier au versement du dividende prévu au titre de 2019. Initialement, le constructeur automobile prévoyait de proposer un dividende de 1,10 euro par action. De plus, l'ensemble des membres du Conseil d'administration de Renault ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération : Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d'Administration diminue de 25% sa rémunération pour le second trimestre 2020 au minimum et les administrateurs ont décidé à l'unanimité de diminuer de 25% le montant de leurs jetons de présence 2020.

Les économies réalisées seront reversées au fonds de solidarité mis en place dans le cadre du Contrat de solidarité et d'avenir conclu le 2 avril dernier.

Clotilde Delbos, Directeur général de Renault pour une période intérimaire, a décidé aussi de diminuer sa rémunération de 25% pour le second trimestre 2020 au minimum.

