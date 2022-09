Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault a réduit de près de 10% sa consommation énergétique information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ses premiers résultats concernant sa démarche d'efficacité énergétique mise en place depuis un an.



Les premiers résultats sont positifs. Le Groupe a déjà réduit de près de 10% sa consommation énergétique sur ses sites en France (dont 13 % sur le gaz). Cette baisse de 10 % représente environ la consommation annuelle d'une usine.



Renault Group accélère sa démarche et vise une baisse de consommation globale de 12 % à la fin 2022 et une diminution de 14 % (dont 17 % sur le gaz) de sa consommation énergétique sur ses sites en France en 2023.



En termes de consommation énergétique par véhicule produit, l'objectif est d'atteindre une baisse de 40 % d'ici 2025 par rapport à 2021.





