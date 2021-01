Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : a reçu un prix spécial du Jury de l'argus Cercle Finance • 29/01/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'édition 2021 des Trophées de l'argus, la technologie E-TECH hybride et hybride rechargeable de Renault a obtenu le Prix spécial du Jury. En 2021, la technologie hybride de Renault sera disponible en 6 déclinaisons sur Clio, Captur, Arkana, Mégane Sedan et Mégane Estate. La technologie hybride E-TECH associe deux moteurs électriques, un moteur thermique et une ingénieuse transmission inspirée de la Formule 1, sans embrayage et sans synchroniseur. ' La technologie hybride de Renault permet de rouler jusqu'à 80% du temps en électrique en ville et d'abaisser la consommation jusqu'à 40% sur une motorisation E-TECH Hybrid. Elle permet de rouler jusqu'à 65 km en électrique en ville (WLTP City) et de profiter de l'agrément de la motorisation électrique jusqu'à 135 km/h sur une motorisation E-TECH Plug-in Hybrid ' indique le groupe.

