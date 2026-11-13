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Renault a placé pour 750 MEUR d'obligations à échéance 2032
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 08:24

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Renault Group annonce avoir procédé à un placement obligataire d'un montant de 750 MEUR, venant à échéance le 19 février 2032 et portant un coupon de 5%, une émission qui a été, selon lui, largement sursouscrite.

Cette émission permet au constructeur automobile au losange de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux, notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.

Selon le groupe, le succès de cette opération démontre la confiance des investisseurs obligataires dans sa solidité financière, mise en évidence par l'amélioration de sa notation de crédit et son retour dans la catégorie "Investment Grade" chez S&P et Moody's, ainsi que dans l'exécution de son plan stratégique futuREady.

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