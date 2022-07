Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: a dépassé son objectif de décarbonation information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir dépassé son objectif de décarbonation pour ses activités de transport de marchandises.



Entre 2018 et 2021, le groupe a réduit de 6,9 % l'empreinte carbone liée aux transports de ses marchandises en Europe, dépassant ainsi son objectif fixé à 5,3 %.



Ces résultats ont été validés dans le cadre de FRET21, un dispositif réunissant les acteurs du transport et de la logistique, piloté par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et l'Association des Utilisateurs de Transport de Fret (AUTF).



Depuis son adhésion à ce dispositif en 2015, Le Groupe a, au total, réduit de 15 % ses émissions de CO2 liées à ses activités logistiques en Europe.



' La Supply Chain Renault Group entend poursuivre ses efforts en matière de décarbonation et s'est engagée à réduire de 30 % son empreinte carbone par véhicule d'ici à 2030 dans le monde ' indique le groupe.





