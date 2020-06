Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : à 25,5E, +25% hebdo, objectif 'gap' des 27,02E ? Cercle Finance • 05/06/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Renault s'envole de +8% vers 25,5E et porte son avance à +25% hebdo. Avec l'effacement de la résistance des 24E (préfigurée par la sortie de corridor 16/20E), le prochain objectif se situe vers 27,02E ('gap' du 27 février dernier) puis 29E, ex-plancher de la mi-juin 2012.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +8.75%