Renault : +7% vers 29,3E, les 30E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) -Renault s'envole de +7% vers 29,3E, effaçant les résistance des 27,4E du 8 juin puis celle des 28,1E (ex-plancher du 20/09 et 20/12/2021) puis celle des 29E (sommet du canal légèrement ascendant amorcé sur 21,5E).

La prochaine résistance ne se dessine pas avant 30E...





