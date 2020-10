Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : +6% vers 24,2E, possible re-test des 26,35E du 8/6 Cercle Finance • 16/10/2020 à 17:32









(CercleFinance.com) - Renault ouvre un 'gap' au-dessus de 22,82E et s'envole de +6% vers 24,2E! le titre semble sortir par le haut d'un 'flag' 20,9E/23,6E et cela induit un potentiel de +2,7E vers 26,35E (zénith du 8 juin dernier), sachant qu'une grosse résistance se profile vers 25,6E (du 23/07 au 7 septembre)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +5.18%