Renault: 5ème génération de Scénic E-Tech electric

(CercleFinance.com) - La cinquième génération de Scénic E-Tech electric sera commercialisée prochainement. Elle est produite à Douai le site qui l'a vu naitre en 1996.



Scénic devient un modèle 100 % électrique, conçu sur une plateforme dédiée AmpR Medium. L'usine historique de Douai se transforme pour accueillir cette nouvelle plateforme électrique qui nécessite un investissement de 550 millions d'euros.



Une nouvelle ligne d'assemblage flexible permet d'accueillir jusqu'à 4 plateformes pour la fabrication d'une grande diversité des véhicules.



Les postes de travail sont réorganisées pour garantir un maximum de flexibilité et la ligne d'assemblage a été reconstruite pour intégrer l'installation des batteries dans le flux.





