Renault : +4% vers 53,75E, peut viser les 58E

(CercleFinance.com) - Quelle ascension pour Renault : +4% vers 53,75E et +11% en 4 séances.

Un décollage à la verticale qui permet de pulvériser le zénith intraday des 51,8E du 10 avril (et ex-plancher du 15 octobre 2014) et de s'élancer un direction du 'pic' des 58E du 13/09/2019.





