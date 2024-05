Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : +4% vers 49,7E, pourrait viser 54,5E information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - Renault grimpe de +4% vers 49,7E et tente de revenir au contact de la résistance des 50,4E/50,6E des 9 avril et 17 mai dernier.

En cas de franchissement, le premier objectif reste mécaniquement (vu le rebond sur 46,75 du 30 avril) 54,50E (ex-zénith du 15/10/2019) puis 57E (de la mi-septembre 2019).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.91%