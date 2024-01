Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : +4% à 36E, nouvel objectif à 38,6E information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - Renault bondit de +4% vers 36E, via un 'gap' au-dessus de 34,45E : le titre teste la résistance du 15/11 et va tenter de s'ouvrir le chemin des 38,6E, résistance oblique moyen terme unissant les précédents zénith des 39,3E et 40,30E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.16%