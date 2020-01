Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : 3,8 millions de véhicules vendus en 2019 Cercle Finance • 17/01/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - En 2019, le groupe Renault annonce avoir vendu 3.753.723 véhicules dans le monde, en baisse de -3,4% en un an (-130.550 véhicules dont -183.000 sur les marchés iranien, argentin et turc), 'dans un marché qui décroît de -4,8%'. Le groupe Renault maintient une part de marché de 4,25%. En Europe, les ventes progressent de +1,3% (dans un marché en hausse de +1,2%). La marque Dacia y enregistre un nouveau record de ventes pour la 7e année consécutive avec 564.854 véhicules vendus (+10,4%), portée par les bonnes performances de Duster et Sandero. Par ailleurs, les ventes de véhicules électriques du groupe dans le monde augmentent de +23,5% avec 62.447 véhicules. '2020 marquera pour le groupe une nouvelle étape de son offensive électrique avec le lancement de Twingo Z.E. et le déploiement de sa nouvelle offre hybride et hybride rechargeable baptisée E-TECH. L'attractivité des nouveaux produits auprès des clients permettra au groupe de poursuivre l'amélioration de son positionnement prix engagée en 2019', commente le groupe.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.48%