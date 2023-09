Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault:-2,5% à 35,3E, vigilance en cas de rechute vers 34,8 information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Renault qui retombe sur 35,3E efface d'un coup les gains de mercredi et jeudi et se rapproche d'un important support court terme situé à 34,8E.

Renault dessine une structure en 'tête/épaules' doublement symétrique (double épaule ascendante puis déclinante de part et d'autre de la 'tête' à 40,5E): la cassure des 34,65E validerait le scénario d'un comblement du 'gap' des 33,17E du 9 juin.





