Renault : 1er test des 44E depuis un an

(CercleFinance.com) - Renault aligne une 9ème séance de hausse et s'offre un 1er test des 44E depuis le 16 février 2023.

IL s'agit d'une résistance majeure dont le franchissement ouvrirait le chemin d'un retracement de l'ex-plancher du 16 août 2019 puis d'un comblement du 'gap' des 49,3E du 29/10/2019





